Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 12:10 (Di martedì 11 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e venerdì torna dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio presso il governo e Partiti Ma l’INPS non dare i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus di €600 riservato alle partite IVA in difficoltà dopo il coronavirus è vietato dalle norme sulla privacy si pensa di convocare formalmente il presidente tridico perché gli dica davanti a una commissione ci sono due consiglieri regionali della Lega il vicepresidente della giunta del Veneto tra coloro che non chiesto il bonus si tratta dei consiglieri Riccardo Barbisan Alessandro Montagnoli del vice presidente del Monte Gianluca forcolin lo confermano fonti interne al Carroccio Veneto a presentare la domanda per il bonus non concesso per altro per forcolin sarebbe stata sulla base delle sue dichiarazioni la sua socia Barbisano ... Leggi su romadailynews

fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - fanpage : La Francia ripiomba nella paura - XaviAM7 : RT @fanpage: L'annuncio di #Putin: 'Mia figlia è stata già vaccinata' - tempostretto : Un nuovo articolo: (Scuole a norma, due anni dopo il 'caso Messina'. Numeri e strategie in campo) è stato pubblicat… -