Tennis | Wta Praga 2020 | Paolini sconfitta da Mertens in tre set

Terminato il match tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens, valido per il primo turno del Wta di Praga 2020. La vittoria è andata alla belga con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 al termine di un match molto combattuto, in cui l'azzurra si è dovuta arrendere solo nel finale. La cronaca. Primo set molto combattuto fin dall'inizio, con una situazione di equilibrio che si protrae fino al 3-3. Poi Mertens si porta sul 3-5, ma l'azzurra non molla e ristabilisce la parità sul 5-5. Nel finale però è la belga a trovare le soluzioni giuste, vincendo il primo set 5-7. La belga inizia bene il secondo set portandosi in vantaggio di due game, salvo poi subire la rimonta dell'azzurra, che completa il sorpasso sul 4-3 vincendo il game a zero. Nuova parità ...

