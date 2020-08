Sono tre i deputati che hanno preso il bonus, pressing su Tridico per superare la privacy (Di martedì 11 agosto 2020) L’Istituto di Previdenza fa sapere che solo due leghisti e un grillino hanno incassato i 600 euro, Italia Viva no Leggi su lastampa

CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - borghi_claudio : Su tutti i giornali di oggi ci sono la bellezza di TRE articoli sul SURE di cui DUE sono interviste a CONTE E GENTI… - marcofurfaro : Tre parlamentari su cinque che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid sono leghisti. Ma guarda... Ancora una volta… - PatrussiCla : RT @Carlo21077161: Due dei tre nigeriani che hanno fatto a pezzi Pamela dopo averla stuprata sono liberi da ieri per scadenza dei termini c… - rtamacc : scusate per capire: ma sono l’unica che riesce a leggere con la musica? no perché ogni persona a cui lo dico mi gu… -

Muscoli, fosforo, coraggio. Per fare un Napoli in grado di vincere lo scudetto nella prossima stagione occorrono queste tre prerogative, piuttosto che qualche n ...

Le Mans: Scuderia Corsa in GTE Pro, Blomqvist con HubAuto Corsa

Cambio di categoria per la Ferrari del team americano con il trio Vilander-MacNeil-Segal, mentre la squadra di Taiwan rimpiazza Slade con l'esperto britannico. Ci sono un paio di novità importanti per ...

