Roma, ex assessora Montanari: "Raggi bis? Un azzardo" (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - La ricandidatura della Raggi? ''Un grande azzardo. Lei ha fatto un grande errore sulle tematiche dei rifiuti non portando a compimento l'economia circolare che stavamo attuando. Una volta che hai dimostrato di non avere il coRaggio di cambiare le cose, è difficile tornare indietro''. Non è tenera nei confronti della sindaca Virginia Raggi l'ex assessora capitolina all'Ambiente Pinuccia Montanari, dimessasi per i contrasti con la Giunta Raggi sul bilancio Ama. Montanari dice all'Adnkronos di non vedere in giro ''un grande entusiasmo'' sulla scelta di Raggi di ricandidarsi per la corsa al Campidoglio. ''Negli ambienti vicino ai Cinque Stelle sono molti i delusi sui valori portati ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Roma, ex assessora Montanari: 'Raggi bis? Un azzardo'... - ZenatiDavide : Roma, ex assessora Montanari: 'Raggi bis? Un azzardo' : Pinuccia Montanari all'Adnkronos: 'Non vedo grande entusias… - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: #Roma, ex assessora #Montanari: '#Raggi bis? Un azzardo' - JohSogos : RT @Adnkronos: #Roma, ex assessora #Montanari: '#Raggi bis? Un azzardo' - Adnkronos : #Roma, ex assessora #Montanari: '#Raggi bis? Un azzardo' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma assessora Roma, ex assessora Montanari: "Raggi bis? Un azzardo" Adnkronos