Robin Williams | l' omaggio stasera su Paramount Channel | a sei anni dalla morte

omaggio a Robin Williams, stasera su Paramount Channel dalle ore 21:10, con i film Vita da camper e Due padri di troppo. omaggio doveroso, quello in programma stasera su Paramount Channel, per Robin Williams: il canale ricorderà il celebre attore con due dei suoi film, Vita da camper e Due padri di troppo. Oggi infatti ricorre il sesto anniversario della morte per suicidio dell'interprete di tanti personaggi memorabili: a Robin Williams era stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa, la demenza da Corpi di Lewy, che l'11 agosto 2014 l'ha spinto a togliersi la vita.

