Regno Unito, disoccupazione cresce più delle attese a luglio (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Crescono più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che a luglio sono risultati in aumento di 94.400 unità, dopo aver riportato un decremento di 68.500 a giugno. Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta peggiore delle stime degli analisti che indicavano un aumento dei sussidi di appena 10 mila unità. Il tasso di disoccupazione, invece, è rimasto fermo a giugno al 3,9% e risulta inferiore al 4,2% atteso. Nei tre mesi a giugno, l’occupazione ha fatto segnare un calo 220 mila unità, dopo le -125 mila unità del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una riduzione di 288 mila unità. Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato un decremento ... Leggi su quifinanza

AntoNio89992988 : @MediasetTgcom24 Il regno unito schiera la marina e sta respingendo #Clandestini in Francia. Imparasse da loro ques… - secret90sicrett : RT @Filomen30847137: 'O bloccate voi le partenze o interveniamo noi con l'Esercito' Il succo del messaggio che il Regno Unito ha rivolto al… - SuxxTweeter : @Gianmar26145917 Nel Regno Unito mi sa che si sono svegliati un pò tardi... - lisandeeer : RT @Phastidio: Regno Unito: nel periodo marzo-luglio persi 730.000 posti di lavoro, in maggioranza per mancate assunzioni anziché licenziam… - newsfinanza : Regno Unito, disoccupazione cresce più delle attese a luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Regno Unito, Coronavirus: Boris Johnson visita gli istituti scolastici del Paese. FOTO Sky Tg24 Market mover: l’agenda economica di martedì 11 agosto

L’agenda di martedì 11 agosto dopo la pubblicazione del tasso di disoccupazione nel Regno Unito, prevede l’indice tedesco Zew per il mese di agosto. Per gli Stati Uniti sotto la lente l’indice dei pre ...

Bielorussia, Lukashenko: le proteste sono orchestrate da Polonia, Regno Unito e Repubblica Ceca

Il clima post elezioni in Bielorussia, dove il presidente uscente Alexander Lukashenko ha ottenuto una larga vittoria con un ampio margine sugli oppositori, è stato caratterizzato da uno scenario stil ...

L’agenda di martedì 11 agosto dopo la pubblicazione del tasso di disoccupazione nel Regno Unito, prevede l’indice tedesco Zew per il mese di agosto. Per gli Stati Uniti sotto la lente l’indice dei pre ...Il clima post elezioni in Bielorussia, dove il presidente uscente Alexander Lukashenko ha ottenuto una larga vittoria con un ampio margine sugli oppositori, è stato caratterizzato da uno scenario stil ...