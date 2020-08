Per Lorella Cuccarini un compleanno con festa a sorpresa organizzata dai figli (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Non c’è dubbio che Lorella Cuccarini per il suo compleanno abbia ricevuto il regalo più bello: l’amore dei suoi figli e di suo marito, Silvio Testi. Una Foto dopo l’altra la Cuccarini ha mostrato tutta la sua gioia nel posare non solo con i suoi figli ma anche nel godersi la sorpresa, una piccola festa in barca durante una escursione. La showgirl e conduttrice è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia e con alcuni amici. Ha già festeggiato l’anniversario di matrimonio ma il 10 agosto è il giorno del suo compleanno, 55 anni, e per l’occasione i suoi figli hanno fatto di tutto per stupirla. Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio con la ... Leggi su ultimenotizieflash

Lorella Cuccarini compie 55 anni, la dolce sorpresa di marito e figli: “Sono una ragazza fortunata”

