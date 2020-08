Non si ferma l’emergenza in Siria (Di martedì 11 agosto 2020) Le cronache di questi tempi sono quasi completamente incentrate su altre questioni, non dobbiamo però dimenticare che in Sira la guerra c’è ancora. Dall’ormai lontano 2011 sono passati 9 anni, durante i quali in Siria è imperversata la guerra, con alterne vicende. Quest’anno Aleppo è stata liberata, ma sono ancora molte le città nelle mani della dittatura. Si calcola che le vittime, durante questi anni, siano state oltre 400.000; oltre a questo milioni di cittadini, tra cui uomini, donne e tantissimi bambini, sono sfollati, privati non solo dei diritti civili ma anche di qualsiasi bene. La situazione in Siria oggi I primi segnali della guerra civile Siriana si sono avuti oltre 9 anni fa, con precisione il 15 marzo 2011. Quel gioco sono scoppiate alcune rivolte a Deera, città ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma Il Covid non ferma i premi di produttività Il Sole 24 ORE Coronavirus, più nuovi casi in Sicilia che in Lombardia: 32 contagi, impennata di ricoveri

Aumentano i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 32 le persone riscontrate positive, contro le 29 di domenica. In Italia peggio dell'Isola da ieri a oggi solo Emilia Romag ...

Scuole dell’infanzia, confermata la partenza al 7 settembre

Le scuole dell’infanzia dovevano riaprire, come gli asili nido, il 7 settembre. Poi il dietrofront arrivato sotto forma di un’ordinanza firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana: «Le lezi ...

