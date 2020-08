Il mistero del piccolo Gioele: niente tracce, si cerca ancora (Di martedì 11 agosto 2020) Valentina Raffa Indagini difficili, oggi l'autopsia potrebbe chiarire come è morta la dj. Al setaccio l'area vicina all'autostrada Tante ipotesi, tutte aperte, e le ricerche continuano. Il piccolo Gioele, 4 anni, non si trova e il giallo della morte della madre, Viviana Parisi, la dj 43enne di origini torinesi trapiantata a Venetico (Messina), che il 3 agosto lo ha portato con sé in macchina, ha ancora troppe incognite. Uno spiraglio di verità potrebbe arrivare dall'autopsia di oggi sul corpo di Viviana. Intanto si ha la percezione che, se non arriverà la svolta del ritrovamento del piccolo, difficilmente si verrà a capo di nulla. Nessuna ipotesi viene scartata: dal figlicidio seguito dal suicidio, da un malore della madre e chissà dov'è il bambino, da ... Leggi su ilgiornale

infoitinterno : Il mistero del piccolo Gioele, il padre lo cerca ancora a Caronia - top10libri_it : BESTSELLER #9: Le storie del mistero Lyon Gamer editore Magazzini Salani EUR 15,90 - MaurizioARicci : @Not_that_Filip Secondo te in Italia in qualunque sistema elettorale al mondo che succeede se in due terzi dei coll… - infoitinterno : Il mistero di Viviana e Gioele, si allargano le ricerche del bimbo. Il marito: 'Non si è suicidat - RomanoGrecoAut : RT @alone73x1: #10agosto Una stupenda notte di San Lorenzo a chi mi legge,a chi scambia con me anche solo poche frasi,a chi ama scrivere .… -