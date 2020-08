Gattuso non vuole in squadra giocatori arrivati al capolinea con il Napoli (Di martedì 11 agosto 2020) Nell’incontro di ieri a Capri, De Laurentiis e Gattuso hanno parlato anche di mercato, sia in entrata che in uscita. Il tecnico, scrive il Mattino, non vuole che in squadra restino giocatori che sono alla fine della loro esperienza con il Napoli. “Tre ore di chiacchierata, con De Laurentiis abile incantatore che passa dal cinema al calcio a velocità supersonica. A Gattuso ha anche parlato del progetto per l’autonomia della Lega Calcio. Sul mercato De Laurentiis e Gattuso hanno le idee chiare: serve un difensore sinistro e il sostituto di Callejon. Poi per il resto vanno ceduti i giocatori: nella lista ci sono Allan, Ghoulam, Malcuit, Ounas, Younes, Milik, Llorente e Koulibaly. Hysaj rimane anche senza rinnovo. Ma il piano di ... Leggi su ilnapolista

