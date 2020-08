F1, prime scintille tra Vettel e Binotto (Di martedì 11 agosto 2020) Formula 1, Vettel, ‘Avete fatto un casino’, Binotto, ‘La sua gara è stata compromessa con il testacoda alla partenza’. C’è aria di tempesta in casa Ferrari, dove Vettel , frustrato per una macchina decisamente non competitiva, non ha risparmiato critiche alla Scuderia dopo l’ultimo GP, incassando la reazione di Binotto. Nulla di non pronosticato a inizio stagione, quando era chiaro che il rapporto tra il team e il tedesco, già con la valigia in mano, non sarebbe stato propriamente semplice. scintille tra Vettel e Binotto In una comunicazione radio Vettel, alle prese con un altro fine settimana nero e non senza responsabilità, si è rivolto alla squadra con una frase ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : prime scintille F1, prime scintille tra Vettel e Binotto News Mondo F1, prime scintille tra Vettel e Binotto

Formula 1, Vettel, ‘Avete fatto un casino’, Binotto, ‘La sua gara è stata compromessa con il testacoda alla partenza’. C’è aria di tempesta in casa Ferrari, dove Vettel , frustrato per una macchina ...

DIRETTA SETTECOLLI 2020/ Nuoto, video streaming Rai: ok Pozzebon nelle batterie

Diretta Settecolli 2020: streaming video Rai, orari e vincitori nella prima giornata dedicata alla rassegna di nuoto al Foro Italico (11 agosto). Si sono da poco concluse le batterie del mattino per l ...

Formula 1, Vettel, ‘Avete fatto un casino’, Binotto, ‘La sua gara è stata compromessa con il testacoda alla partenza’. C’è aria di tempesta in casa Ferrari, dove Vettel , frustrato per una macchina ...Diretta Settecolli 2020: streaming video Rai, orari e vincitori nella prima giornata dedicata alla rassegna di nuoto al Foro Italico (11 agosto). Si sono da poco concluse le batterie del mattino per l ...