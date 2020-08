Cosenza, scossa terremoto di magnitudo 3.7 (Di martedì 11 agosto 2020) commenta Una scossa di terremoto di magnitudo 3..7 è stata registrata alle 03:36 nel Parco nazionale della Sila in Calabria, in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Terremoti, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Cosenza [aggiornamento delle 04:13] - repubblica : Terremoti, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Cosenza - MediasetTgcom24 : Cosenza, scossa terremoto di magnitudo 3.7 #cosenza - brubus61 : Una scossa leggera vedo. Io non ho avvertito niente. Ero in pieno sonno #Terremoto #Cosenza - alexiacmsgdr : qualcuno ha sentito la scossa a Cosenza? -