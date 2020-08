Champions, Atalanta-Psg in chiaro sui Canale5 (Di martedì 11 agosto 2020) Domani, mercoledì 12 agosto, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro il match dei quarti di finale "Atalanta-Paris Saint-Germain". La Dea è l`ultima squadra italiana rimasta in corsa in Champions. In diretta dallo stadio `Da Luz` di Lisbona, città che ospiterà tutte le gare della Final Eight, andrà in scena l`inedita sfida tra i nerazzurri di Gasperini, per la prima volta nella loro storia ai quarti della competizione, e i parigini di Neymar.Chi passa, in semifinale sfiderà la vincente tra Lipsia e Atletico Madrid. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Lisbona, Giorgia Rossi con Massimo ... Leggi su ilfogliettone

