Un bonus non si nega a nessuno: ecco tutte le mancette di Conte (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha detto, fiero, nella conferenza stampa di presentazione del Decreto Agosto: con quest'ultimo provvedimento approvato (salvo intese) dal governo si arriva alla messa in campo di 100 miliardi di euro per far fronte all'emergenza Coronavirus. In un Paese come il nostro che paga conseguenze devastanti per i mesi in lockdown, certificate da un crollo del Pil che si aggira dal 12%. 100 miliardi, cifra importante quindi. E però, lungo la congiunzione del poker di provvedimenti che hanno segnato il contrasto ai contraccolpi economici della pandemia abbiamo provato ad orientarci nel ginepraio dei bonus e contributi a fondo perduto, sostegni al reddito, per vedere quale sia stata la pioggia di soldi irrorata sul nostro Paese. E, facendo un conto a spanne, siamo giunti ad una cifra tonda: 30 miliardi. Ossia un ... Leggi su iltempo

