Tempesta Grecia, sette morti sull’isola di Eubea (Di lunedì 10 agosto 2020) Una forte Tempesta si è scatenata in Grecia, sull’isola di Eubea, dove sette persone sono state trovate morte a causa dell’inondazione. Tra le vittime anche un bambino di 8 mesi, caduto dalla culla. Secondo le prime informazioni il neonato sarebbe figlio di una coppia di turisti. Le vittime sono state volte nel sonno, la Tempesta si è infatti scatenata nella notte, non lasciando scampo a sette persone. Un metro e mezzo d’acqua, tanto è salito il livello dell’acqua. Non era attesa una Tempesta così forte: si è difeso così il viceministro della Protezione Civile Nikos Jardalias. Notizia in aggiornamento. L'articolo Tempesta Grecia, sette ... Leggi su italiasera

