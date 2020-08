“Sta con lui!”. Serena Enardu dimentica Pago, accanto a lei spunta un uomo: si chiama Michele. Ecco chi è (Di lunedì 10 agosto 2020) Serena Enardu, ma il suo cuore è ancora libero? La splendida sarda è sempre molto attiva sui social e scoprire la sua quotidianità diventa un gioco da ragazzi. Un’altra faccia della medaglia di chi vive sulla cresta dell’onda e della visibilità, perché questo include inevitabilmente lo scatenarsi di un effetto ‘butterfly’. Ma rimane pur vero che il caratterino dell’ex di Pago tiene testa agli tsunami che possono scatenarsi dall’altra parte dello schermo di un cellulare. È accaduto tutto nelle ultime ore e sembra che l’attenzione di molti non si sia ancora rivolta su altro. Serena Enardu ha condiviso una foto in cui appare in compagnia di Michele. Sorrisi e abbracci e per molti follower ci vuole davvero ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : Tranquilli, giuseppi sta pensando al tunnel sottomarino ECOSOSTENIBILE E CON STRUTTURA LEGGERA - AlfonsoBonafede : Gli attacchi ricevuti da @BattelliSergio sono semplicemente vergognosi. Sergio sta svolgendo il ruolo di Presidente… - borghi_claudio : @avisentin2 Ma guardi che a me va benissimo, anzi, mi accodo: #FuoriINomi in fretta, cinque frustate in piazza, dim… - condaghe : @FedericoMancus Penso che sia un piccolo partito e che dovrebbe fondersi con +Europa, IV e parte di fi più la nuova… - ginny_skywalker : @jaybirdxmarvel No ma non ti preoccupare, a te sta bene con l’icon io scherzo anche se ammetto che è bellissimo -

Ultime Notizie dalla rete : “Sta con Linus Agosto 2020 dedicato a Stanley Kubrick ed agli Emaki AFNews