Quindicenne in coma etilico, finisce in rianimazione al Versilia (Di lunedì 10 agosto 2020) Sabato notte a Viareggio, un gruppo di minorenni in vacanza dalla Lombardia ha bevuto superalcolici in spiaggia. Quindicenne in coma etilico, i due amici anche loro al pronto soccorso. Sabato notte, in spiaggia presso uno stabilimento balneare della Passeggiata di Lido di Camaiore, tre minorenni di 15, 16 e 17 anni sono finiti al pronto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

iltirreno : A 15 anni in coma etilico - reteversilia : Quindicenne in coma etilico finisce in rianimazione al Versilia -

Ultime Notizie dalla rete : Quindicenne coma Quindicenne in coma etilico finisce in rianimazione al Versilia Il Tirreno Quindicenne in coma etilico, finisce in rianimazione al Versilia

Sabato notte a Viareggio, un gruppo di minorenni in vacanza dalla Lombardia ha bevuto superalcolici in spiaggia. Quindicenne in coma etilico, i due amici anche loro al pronto soccorso. Sabato notte, i ...

Ragazzi in coma etilico a 13 anni: è allarme

GROSSETO. I casi sono aumentati, negli ultimi fine settimana. Sono sempre più frequenti e sono sempre più piccoli i ragazzini che finiscono al pronto soccorso pediatrico dopo aver preso una sbornia. I ...

Sabato notte a Viareggio, un gruppo di minorenni in vacanza dalla Lombardia ha bevuto superalcolici in spiaggia. Quindicenne in coma etilico, i due amici anche loro al pronto soccorso. Sabato notte, i ...GROSSETO. I casi sono aumentati, negli ultimi fine settimana. Sono sempre più frequenti e sono sempre più piccoli i ragazzini che finiscono al pronto soccorso pediatrico dopo aver preso una sbornia. I ...