'PS5 fatica con i 1080p e 60 fps nei titoli multipiattaforma' (Di lunedì 10 agosto 2020) PS5 e Xbox Series X si avvicinano al lancio di queste festività natalizie ma Sony e Microsoft non hanno ancora svelato tutti i dettagli delle prossime piattaforme.Recentemente, il noto nsider Dusk Golem, che ha riportato varie notizie su Resident Evil e Silent Hill, avrebbe rivelato qualche dettaglio in più in un thread su ResetEra, lo stesso in cui si parla di un prezzo di PS5 maggiore rispetto a quello di Series X. Sulle pagine del forum Dusk Golem ha anche riportato informazioni, provenienti da alcune sue fonti, secondo cui la next-gen di Sony sembra avere più difficoltà di Xbox Series X quando si tratta di prestazioni nei giochi multipiattaforma."Per dare un'idea più ampia, dirò solo che Xbox Series X è di gran lunga più potente di PS5 in termini di potenza pura, i giochi multipiattaforma ... Leggi su eurogamer

