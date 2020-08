Per Zugo i grandi eventi s'han da fare (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Consiglio di Stato chiede che le manifestazioni con oltre mille persone siano nuovamente consentite. Leggi su media.tio.ch

ZUGO - Il Consiglio di Stato di Zugo è contrario all'estensione del divieto dei grandi eventi. È dell'opinione che essi siano «epidemiologicamente possibili, socialmente corretti ed economicamente imp ...

Soluzioni diverse per la mascherina a scuola

In Svizzera, in vista del ritorno sui banchi di scuola, le soluzioni divergono circa l’impiego delle mascherine in aula. Nei cantoni latini sarà obbligatorio per i livelli post obbligatori. Nella Sviz ...

