Pedullà: Gattuso e De Laurentiis hanno parlato di rinnovo, ma va approfondito discorso penali e clausole (Di lunedì 10 agosto 2020) L’incontro tra Gattuso e De Laurentiis si è svolto in un clima sereno e cordiale e si è parlato di rinnovo. Ma, scrive Alfredo Pedullà su Twitter, per la firma ci vuole ancora un po’. Tecnico e presidente dovranno incontrarsi ancora per discutere di penali e clausole che a Gattuso non piacciono granché. #Gattuso–#DeLa: incontro cordiale a #Capri, si è parlato del prolungamento. Ma per la firma bisogna portare pazienza: vanno approfonditi i discorsi su penali e clausole che a #Ringhio piacciono poco — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 10, 2020 L'articolo Pedullà: Gattuso e De Laurentiis ... Leggi su ilnapolista

