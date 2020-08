Matteo e Matteo, amici morti a tre mesi di distanza: uniti dal nome e dal destino crudele (Di lunedì 10 agosto 2020) Avrebbe compiuto 26 anni l’11 agosto ed era un’aspirante guida alpina. Matteo Pasquetto è morto verso precipitando per cento di metri dalla cresta Reposoir della Grandes Jorasses, sul versante italiano del Monte Bianco, a quota 3.450 metri. Originario della provincia di Varese, Matteo Pasquetto era un grande appassionato di montagna e aveva studiato geologia all’Università Bicocca di Milano. Era insieme a due compagni. Solo tre mesi fa, il 13 maggio, un amico di Matteo, anche lui alpinista, è morto a seguito di un incidente in montagna. I due sono morti a meno di tre mesi di distanza sulle montagne che amavano. Matteo Pasquetto sulla Grandes ... Leggi su caffeinamagazine

