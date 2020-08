Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss Filippo Graviano dal carcere (Di lunedì 10 agosto 2020) Da due settimane Massimo Giletti vive sotto scorta. A far scattare il provvedimento, deciso dal ministero dell’Interno, sono state le minacce rivolte al conduttore tv dal boss Filippo Graviano, intercettato in carcere, dopo l’uscita dalla prigione di 300 mafiosi a causa dell’emergenza coronavirus. Durante una puntata di Non è l’Arena, Giletti lesse i nomi dei detenuti ai quali era stata concessa la detenzione domiciliare. “Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. È obbligatorio, non posso sottrarmi”, ha commentato il conduttore raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera. “Quell’uomo… di Giletti e ... Leggi su ilfattoquotidiano

