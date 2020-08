Marc Marquez ancora out, rientro a Misano (Di lunedì 10 agosto 2020) Marc Marquez non tenterà il rientro in Austria, e da l’arrivederci a Misano. La notizia non arriva direttamente dal campione del mondo, impegnato nel recupero dalla frattura al braccio, ma dal collaudatore HRC Stefan Bradl. Sarà lui, infatti, a sostituire il 93 nei due GP che la MotoGP affronterà sul Red Bull Ring. View this post on Instagram After an intense and busy weekend I have done my first @motogp race in 2020 it‘s good to have another Race already this weekend again to try to improve #czechgp #motogp #sb6 #honda A post shared by Stefan Bradl (@stefanbradl6) on Aug 10, 2020 at 1:31am PDTLa notizia è stata poi confermata dalla Honda, con un apposito comunicato stampa. Con questa decisione Marquez abbandona i propositi di difendere ... Leggi su sport.periodicodaily

