L’Inter in semifinale di Europa League, Bayer battuto 2-1 (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Inter batte 2-1 il Bayer Leverkusen e vola in semifinale di Europa League. Nella prima partita delle Final Eight, i nerazzurri sul campo neutro di Dusseldorf hanno trovato il doppio vantaggio a inizio partita sbloccando il match con Barella al 15' e raddoppiando cinque minuti dopo con la potenza di Lukaku. Per il Bayer rete di Havertz al 25'. Dunque, tutte nel primo tempo le reti, con i nerazzurri che mettono la gara in discesa e poi se la complicano più di quanto sembrava possibile. Ora l'avversario sulla strada della finale uscirà dallo scontro fra Shakhtar e Basilea. Conte con la formazione copia/incolla rispetto al Getafe: tutti confermati, esterni Young e D'Ambrosio, centrali Godin, De Vrij e Bastoni. Un quarto d'ora di studio, con i nerazzurri che esercitano un'ottima pressione ... Leggi su ilfogliettone

