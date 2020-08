Jerusalema, perché multare l’ufficiale? Non prendiamoci in giro, quel balletto è un successo (Di lunedì 10 agosto 2020) In queste ultime ore grande scandalo perché i cadetti di una scuola di marina italiana hanno ballato, di fronte al pubblico, schierati e in divisa, la canzone Jerusalema. Per fare il punto. La canzone è nata da un Dj (Master KG) e cantata da Nomcebo. In parte cantata in inglese in parte nella lingua locale, il Khelobedu, parlato dalla tribù Balobedu, parte del gruppo etnico del nord Sotho. È nata in Sud Africa una nazione che ha una fusione di razze, etnie, Dna importante: almeno 13 nazioni pre-occidentali. A cui poi si sono spalmate e integrate boeri, francesi ugonotti, inglesi, indiani e molti altri. Se a qualcuno questa sonorità può sembrare familiare è forse perché gli ricorda il famoso Waka Waka. Il ritmo era africano, cantato da un gruppo locale, venne poi “rubato” da Shakira che ne fece una hit. ... Leggi su ilfattoquotidiano

LiaQuartapelle : Se due passi di danza accennati da una giovane ufficiale della Marina fanno gridare al discredito della Forza armat… - notpetko : Dovete spiegarmi perché avete fatto diventare famosa Jerusalema. Veramente inascoltabile - RossoAng : RT @LiaQuartapelle: Se due passi di danza accennati da una giovane ufficiale della Marina fanno gridare al discredito della Forza armata, v… - Rospo_85 : Scoppiata la polemica per il balletto della #MarinaMilitare Ovviamente chi sono gli utenti che stanno impazzendo pe… - schumacher_jorg : RT @LiaQuartapelle: Se due passi di danza accennati da una giovane ufficiale della Marina fanno gridare al discredito della Forza armata, v… -

Ultime Notizie dalla rete : Jerusalema perché La tenente di vascello che balla si difende: "Perché punirmi?" Corriere della Sera