Javier Zanetti: biografia di un campione (Di lunedì 10 agosto 2020) Javier Zanetti è stato forse il giocatore più amato dai tifosi dell’Inter con cui ha vinto numerosi trofei. Cinque scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, una Champions League e una Coppa del mondo per club FIFA sono i premi che vanta nella sua bacheca. Javier Zanetti ha giocato con l’Inter dal 1995 al 2014 Javier Zanetti: l’esordio nel mondo del calcio Nato a Buenos Aires il 10 agosto 1973, fin da bambino mostra uno spiccato talento per il calcio e inizia il suo percorso nel Club Atletico Indipendiente. Lascerà la squadra alcuni anni dopo perchè secondo la società Zanetti non era prestante fisicamente. Scese in campo nuovamente ... Leggi su sport.periodicodaily

