Jared Leto sarà Andy Warhol (Di lunedì 10 agosto 2020) (Foto: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)“Sì, è vero che interpreterò Andy Warhol in un film di prossima uscita. Sono così grato ed entusiasta dell’opportunità. Tanti auguri in ritardo Andy. Ci manchi tu e il tuo genio”. Con queste parole Jared Leto – frontman della rock band 30 Second to Mars, premio Oscar per il ruolo della donna transessuale Rayon in Dallas Buyer Club e iconico Joker in Suicide Squad – ha confermato, dal suo profilo Instagram, che darà il volto all’artista simbolo della pop art, morto a 58 anni per un attacco di cuore dopo un intervento alla cistifellea. View this post on Instagram Yes it’s true I will be playing Andy ... Leggi su wired

