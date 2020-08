Giole non si trova. Proseguono le ricerche del piccolo di Caronia. Mentre è giallo sulla morte della mamma (Di lunedì 10 agosto 2020) Proseguono le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi trovata morta due giorni fa nelle campagne di Caronia, nel Messinese. Vigili del fuoco e personale della Protezione civile battono la zona dove è stato trovato il cadavere della madre. Intanto, in attesa dell’esito dell’autopsia gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Oggi a Messina ci sarà un nuovo vertice operativo in prefettura per fare il punto sulle ricerche del bambino, visto che è stata già controllata un’area vasta oltre 500 ettari. Non è escluso che le ricerche si allarghino anche a ... Leggi su lanotiziagiornale

