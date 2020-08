Fantascienza e fantasy, i premi Hugo incoronano le autrici donne (giustamente) (Di lunedì 10 agosto 2020) Tante donne e tante storie diverse. La cerimonia di assegnazione dei premi Hugo 2020 per Fantascienza e fantasy ha evidenziato con forza una tendenza già in atto da qualche anno nei due generi: l’emersione di grandi autrici che -grazie a background ibridi e esperienze professionali molto diverse- stanno portando nuovissima linfa narrativa ai due generi. Che le donne scrivano ottima Fantascienza e ottimi fantasy non è, ovviamente, una novità per nessuno – basti pensare a divinità scrittorie come Marion Zimmer Bradley o Ursula K. Le Guin (volete leggere un solo libro quest’estate: La mano sinistra delle tenebre). Tuttavia, il fenomeno in corso in questi ultimi anni trascende i casi ... Leggi su wired

Le nuove regine di questi due generi letterari stanno scrivendo storie bellissime che rispecchiano meglio di tanta altra narrativa il nostro presente Tante donne e tante storie diverse. La cerimonia d ...

Nell'anno in cui gli Hugo Awards, premi dedicati ai migliori scrittori di fantasy e fantascienza, hanno celebrato un sestetto di nomination per il miglior romanzo dell'anno tutta al femminile, George ...

