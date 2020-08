Bonus Inps, Di Maio “M5S rinuncia a privacy, altri gruppi ci seguano” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Su questi temi non possiamo accettare comportamenti del genere. Le partite Iva avevano diritto a quel Bonus perchè con il lockdown si sono fermate le attività. Era anche un Bonus troppo piccolo per le partite Iva, che sono i nuovi proletari. Cinque deputati hanno fatto richiesta del Bonus, ma questo strumento era per chi non aveva entrate, i parlamentari hanno preso lo stipendio anche durante il lockdown”. Lo ha detto nel corso di una diretta Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“Ora si dice che i nomi non li possiamo sapere perchè c’è la legge sulla privacy, ma qui la privacy non c’entra niente – ha aggiunto -. Qui si parla del rapporto di fiducia tra cittadino ed eletto. Come ... Leggi su ilcorrieredellacitta

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - VittorioCorbet2 : RT @GuidoCrosetto: Lasciate per un secondo da parte l’odio, lo schifo ed ogni giudizio sui 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus. Sar… - TwitPaola2 : RT @BenedettaFrucci: Che caso!Si avvicina il referendum sul taglio dei parlamentari e l’INPS del grillino Tridico rivela che5deputati hanno… -