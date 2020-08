Beirut, ponte logistico da Cipro al Libano (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – La Repubblica di Cipro ha dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizione gli aeroporti, i porti e le basi militari in chiave logistica a supporto degli aiuti umanitari e delle attività di protezione civile e ricostruzione nella città di Beirut. A parlarne è stato il presidente cipriota Nicos Anastasiades a margine del summit in videoconferenza promosso da Francia e Onu e che ha riunito tutte i Paesi che si sono offerti di aiutare il Libano con risorse finanziarie e personale specializzato. La vicinanza di Cipro al Libano rende strategico l’uso degli aeroporti internazionali di Larnaca e Papos, dei porti di Limassol e Larnaca e della base militare Andreas Papandreou. Cipro ha annunciato anche lo stanziamento di 5 ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - La Repubblica di Cipro ha dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizione gli aeroporti, i porti e le basi militari in chiave logistica a supporto degli aiuti umanitari e de ...

Libano: al Sisi chiede di tenere paese lontano dai conflitti regionali

Beirut, 09 ago 19:45 - (Agenzia Nova) - Il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, ha invitato il popolo libanese a tenere la propria patria lontana dai conflitti e dalle controversie regionali. Lo ...

