BasicNet acquista azioni proprie (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 26 giugno 2020 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data, BasicNet, dal 4 al 7 agosto 2020, ha acquistato 25.500 azioni al prezzo medio di 3,681 euro, per un controvalore pari a 93.855,86 euro. A seguito degli acquisti di cui sopra il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori, detiene complessivamente 7.888.755 azioni proprie, pari al 12,934% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, BasicNet, amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 3,635 ... Leggi su quifinanza

