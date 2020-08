Aprilia, installati i primi due Velobox: tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 10 agosto 2020) installati ad Aprilia i primi due rilevatori di velocità Velobox. Complessivamente i misuratori della velocità saranno 20 e verranno distribuiti lungo le strade a maggior affluenza della città. I primi due sono stati installati lungo Viale Europa ma tra le strade classificate come più trafficate ci sono anche via Toscanini, via Selce Atella e via del Genio Civile. Aprilia, installati i primi due Velobox: tutto quello che c’è da sapere su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia installati Aprilia, installati i primi due Velobox: tutto quello che c’è da sapere Il Corriere della Città Viabilità, installati sulla 148 (via Pontina) i sensori per il rilevamento statistico del traffico

Pontina, installati i nuovi rilevatori di traffico: ma gli automobilisti temono siano autovelox

