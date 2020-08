YELLOWSTONE - Recensione 3x07 "The Beating" (Di domenica 9 agosto 2020) "My daddy didn't know meMy brother rolled the diceMy mama kept on workingAnd my sister paid a price Darkness did surround meTrouble everywhere I turnedThen one day I started walkingEverything I've got, I earned If you ask me where I'm goingI can't tell ya, 'cause I don't knowBut in my mind I see the valleyYou should see the way it glows" Charley Crockett - The Valley (da The Valley, 2019)Non si potevano trovare parole più adatte per descrivere quanto visto e provato in questo settimo appuntamento con la terza stagione di YELLOWSTONE, che non ha di certo lasciati illesi. "The Beating" pone l'accento sullo sviluppo dei personaggi, portando alla luce una sconcertante rivelazione, promesse per il futuro e cattivi presagi, rallentando la trama, già di per se' "messa da parte". Diretto da Guy Ferland (già regista di un ... Leggi su lostinaflashforward

Ultime Notizie dalla rete : YELLOWSTONE Recensione Yellowstone 2, il trailer della nuova stagione della serie tv con Kevin Costner Sky Tg24