'Volevano diffondere il Covid', sgomberato dalla polizia maxi-raduno in spiaggia di Tenerife (Di domenica 9 agosto 2020) La polizia di Tenerife ha sgomberato una spiaggia della popolarissima meta turistica delle Canarie, in Spagna, dove erano accampate una sessantina di persone, che Volevano diffondere il coronavirus. ... Leggi su leggo

BRASILE- Il Brasile ha superato ieri i 100 mila morti da coronavirus, e tre milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Lo ha confermato il ministero della Sanità brasiliano. Nell'ultimo rapporto ...

