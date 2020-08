Viviana Parisi è morta ma il figlio non si trova, Procura: «Aperte tutte le ipotesi» (Di domenica 9 agosto 2020) Viviana Parisi è morta. Suo il corpo senza vita, con il viso sfigurato, rinvenuto ieri pomeriggio 9 agosto, nella boscaglia di Caronia, nel Messinese. Il luogo del rinvenimento dista in linea d’aria poche centinaia di metri dalla galleria Pizzo Turda, il punto in cui la donna la mattina del 3 agosto ha avuto un incidente d’auto insieme al figlio di 4 anni, Gioele, sulla A20 Messina-Palermo. Non c’è traccia del bambino. Le forze dell’ordine e le squadre di soccorso hanno perlustrato tutta l’area, ma senza esito. Soccorritori e inquirenti hanno lavrato incessantemente tutta la notte, ma il piccolo Gioele non si trova. Viviana Parisi e il marito, Daniele MondelloIl cadavere trovato a Caronia è di ... Leggi su urbanpost

