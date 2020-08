The Witcher 3 nasconde al suo interno una palese citazione a Twilight (Di domenica 9 agosto 2020) Un utente di Reddit, herrick17, ha recentemente condiviso sul popolare forum, un post intitolato "Credo di aver trovato una citazione a Twilight", pubblicandolo sul sub di The Witcher 3.Il messaggio è correlato da uno screen, nel quale è possibile vedere uno spezzone di uno dei vari documenti presenti nel gioco CD Projekt Red. Leggendo il racconto, intitolato "Moribundia: L'ultimo aspetto del vampiro", possiamo notare alcune similitudini con l'opera narrativa di Stephanie Mayer.Innanzitutto, i personaggi citati nel libro in-game sono Isabella ed Edward, facili da comparare ai protagonisti di Twilight. Come se non bastasse, in Moribundia, Edward viene descritto come un vampiro e (Isa)bella si dice conflitta a causa dei sentimenti che cova sia per lui, sia nei confronti di...un lupo mannaro. Suona ... Leggi su eurogamer

