Sub disperso, trovato un cadavere tra Giglio e Giannutri (Di domenica 9 agosto 2020) Grosseto, 9 agosto 2020 - Un cadavere è stato trovato questa mattina nel mare tra l'isola del Giglio e quella di Giannutri. Al momento la persona trovata priva di vita non è stata identificata. Sul ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Sub disperso, trovato un cadavere tra Giglio e Giannutri - reteversilia : Sub disperso alle Formiche, ricerche in corso - LetiziaFirenze : ToscanaNewsLive: Sub disperso: ricerche in corso - zazoomblog : Sub disperso alle isole Formiche: le ricerche di Vigili del fuoco e Capitaneria di porto - #disperso #isole… - fseviareggio : RT @iltirreno: Lo cercano anche i sommozzatori dei vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Sub disperso Sub disperso, trovato un cadavere tra Giglio e Giannutri LA NAZIONE Sub disperso, trovato un cadavere tra Giglio e Giannutri

Grosseto, 9 agosto 2020 - Un cadavere è stato trovato questa mattina nel mare tra l'isola del Giglio e quella di Giannutri. Al momento la persona trovata priva di vita non è stata identificata. Sul po ...

Sub disperso alle isole Formiche, non è risalito dopo un'immersione

Grosseto: l'uomo, che ha 54 anni, si era immerso con un diving di Castiglione della Pescaia. Lo cercano anche i sommozzatori dei vigili del fuoco GROSSETO. Le speranze di ritrovarlo si assottigliano o ...

Grosseto, 9 agosto 2020 - Un cadavere è stato trovato questa mattina nel mare tra l'isola del Giglio e quella di Giannutri. Al momento la persona trovata priva di vita non è stata identificata. Sul po ...Grosseto: l'uomo, che ha 54 anni, si era immerso con un diving di Castiglione della Pescaia. Lo cercano anche i sommozzatori dei vigili del fuoco GROSSETO. Le speranze di ritrovarlo si assottigliano o ...