Shevchenko: "Pirlo e Nesta, in bocca al lupo" (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - "Buona fortuna Andrea per la tua prima nuova avventura" . E' l'in bocca al lupo affidato da Andriy Shevchenko al proprio profilo Twitter e inviato al neo allenatore della Juventus , Andrea ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Shevchenko: 'Pirlo e Nesta, in bocca al lupo': L'ex Milan saluta il nuovo allenatore della Juve e manda un in bocca… - junews24com : Shevchenko scrive a Pirlo: il messaggio al nuovo allenatore della Juve - FOTO - - fangare : Nesta, Oddo, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Inzaghi, shevchenko, Brochi.... Milan Carlo Ancelotti?????? - _avvocato : Pirlo secondo la stampa farà benissimo perché è stato un grandissimo calciatore, allora secondo loro Pelè,Maradona,… - WithlovePb3 : RT @faizir_dedet: Team Legend become Team Coaches Since 2010 : Conte - Juve Zidane - Madrid Pep - Barca Simeone - ATM S. Inzaghi - Lazio F.… -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko Pirlo Shevchenko: "Pirlo e Nesta, in bocca al lupo" Corriere dello Sport Shevchenko, gli auguri a Pirlo: "Buona fortuna per la nuova avventura"

TORINO - "Una foto che oggi significa molto per me". E' il commento di Andriy Shevchenko a un'immagine, pubblicata su Twitter che ritrae l'ex Milan assieme al nuovo allenatore della Juventus, Andrea P ...

Shevchenko: "Pirlo e Nesta, in bocca al lupo"

ROMA - "Buona fortuna Andrea per la tua prima nuova avventura". E' l'in bocca al lupo affidato da Andriy Shevchenko al proprio profilo Twitter e inviato al neo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo.

TORINO - "Una foto che oggi significa molto per me". E' il commento di Andriy Shevchenko a un'immagine, pubblicata su Twitter che ritrae l'ex Milan assieme al nuovo allenatore della Juventus, Andrea P ...ROMA - "Buona fortuna Andrea per la tua prima nuova avventura". E' l'in bocca al lupo affidato da Andriy Shevchenko al proprio profilo Twitter e inviato al neo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo.