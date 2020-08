Inter Eriksen, il danese rischia l’esclusione anche col Bayer (Di domenica 9 agosto 2020) Inter Eriksen, il danese rischia l’esclusione anche col Bayer Leverkusen. Conte ha accantonato il modulo col trequartista Una riserva di lusso. Christian Eriksen ormai sembra essere stato declassato anche dall’Europa League, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Il rinforzo di lusso – si legge – va verso la panchina anche contro il Bayer Leverkusen. Conte ha accantonato il modulo con il trequartista (il 3-4-1-2), ma i numeri del danese sono trascurabili. La situazione cambierà nelle prossime settimane? Ai posteri l’ardua sentenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

