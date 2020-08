Il premier Conte: “Una sciocchezza che io abbia mentito a pm su Alzano e Nembro. Voterò sì a referendum sul taglio dei parlamentari”. E del ponte sullo Stretto dice: “Pensare a struttura sottomarina” (Di domenica 9 agosto 2020) I verbali del Comitato tecnico scientifico “mai secretati”, il vaccino per il Covid che a suo parere “non deve essere obbligatorio” e poi la risposta a chi lo accusa di aver mentito ai pm di Bergamo sulle mancate zone rosse in Val Seriana: “È una sonora sciocchezza“. Intervistato a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dal direttore di Affaritaliani.it, il premier Giuseppe Conte interviene su tutte le polemiche che lo hanno travolto nelle scorse settimane. A partire da quei documenti degli scienziati – richiamati in tutti i dpcm emanati durante l’emergenza – al centro di un Contenzioso con Fondazione Einaudi e resi pubblici il 6 agosto. Su questo tema, spiega il presidente del Consiglio, “Si sono scritte e dette cose inesatte. ... Leggi su ilfattoquotidiano

