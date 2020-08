“Ghislaine Maxwell voleva Paris Hilton. Disse che era perfetta per Jeffrey Epstein”. E nella lista dei suoi ‘ospiti’ spunta anche la damigella di Lady D (Di domenica 9 agosto 2020) Aveva 19 anni, non era ancora famosa ma era bellissima e spigliata, una vera socialite. Quando Ghislain Maxwell vide per la prima volta Paris Hilton a una festa chiese subito di conoscerla. Anzi, di reclutarla: “Sarebbe perfetta per Jeffrey“. A un anno esatto dalla sua morte, continuano e emergere dettagli sull’attività del miliardario Jeffrey Epstein, arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Il presunto tentativo di ‘coinvolgere’ la giovane ereditiera nei suoi festini è stato raccontato dal giornalista britannico e amico di lunga data di Maxwell, Christopher Mason, nella docuserie in onda su Lifetime ‘Surviving Jeffrey ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : “Ghislaine Maxwell voleva Paris Hilton. Disse che era perfetta per Jeffrey Epstein”. E nella lista dei suoi ‘ospiti… - venturidanilo82 : RT @cris_cersei: 'Erano arrivate due dodicenni dalla Francia come regalo di compleanno di un suo amico'.?? Questa roba esploderà di brutto..… - mauriziocori1 : RT @Masssimilianoo: Toh, guarda chi c'è con Ghislaine #Maxwell... - generacomplotti : RT @DatabaseItalia: La premessa è che i media mainstream (MSM) non dicono mai - MAI - la verità su questioni di grande importanza o su quel… - flyer8dad : RT @j_lifeexplorer: @OzRevealed Maria Farmer: -