F3 a Silverstone, Matteo Nannini infiamma con una super rimonta: 14 posizioni recuperate (Di domenica 9 agosto 2020) Weekend dopo weekend Matteo Nannini prende sempre più confidenza col campionato Fia Formula 3. Il portacolori del team Jenzer ha vissuto a Silverstone il suo miglior fine settimana da inizio ... Leggi su forlitoday

AutoMotoCorse : -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone Matteo

ForlìToday

Nannini è stato ritenuto responsabile del contatto con Fernandez, mentre Novalak è stato penalizzato di 5" per un'uscita in curva 11 da cui ha tratto vantaggio nei confronti di Zendeli. Due penalità s ...Callum Ilott scatta bene al via, dettando il passo, mentre alle sue spalle si dispongono Lundgaard, Aitken e Mick Schumacher. Dal 7. giro via ai pit stop, con Ghiotto rallentato da una fermata non imp ...