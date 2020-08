Coronavirus, Ricky Alvarez positivo (Di domenica 9 agosto 2020) Coronavirus, Ricky Alvarez è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone. I calciatori della Primera Division contagiati dal morbo sono 16 Il Coronavirus non fa sconti, nemmeno ai calciatori e ne è la prova anche Ricky Alvarez, risultato positivo al test. Il trequartista, un passato in Italia ad Inter e Sampdoria, è stato infatti contagiato dal Covid-19. I club argentini sono pronti a ripartire dopo la pausa forzata e le squadre si sono sottoposte ai controlli di rito; ben 16 i calciatori già risultati positivi, tutti risultati asintomatici e posti in isolamento domiciliare come prevede il protocollo. Ricardo Alvarez milita nel Velez Sarsfield, club che ha già avuto la ... Leggi su bloglive

