Conte e i verbali del Cts: «Non abbiamo nulla da nascondere. Ponte sullo Stretto? Bisogna pensarci, anche sottomarino» (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente del Consiglio: «Giusto che i verbali siano riservati, ma tutto sarà poi pubblicato. Bugie del governo sulla decisione sulla zona rossa ad Alzano e Nembro? Sciocchezze» Leggi su corriere

matteosalvinimi : Se sono veri i verbali che chiedevano di istituire le zone rosse in Lombardia e di non chiudere il resto d'Italia q… - LegaSalvini : NIENTE ZONA ROSSA AD ALZANO E NEMBRO: 'DECISIONE DEL GOVERNO'. I VERBALI INCHIODANO CONTE: HA MENTITO PER MESI - LegaSalvini : #SALVINI SUI VERBALI CTS: «CONTE HA SQUESTRATO MEZZA ITALIA, PORTIAMOLO IN TRIBUNALE» - Bulla_Adriano : RT @AnnaMar74773335: Altro che incastrare Conte. I verbali del Cts su Nembro e Alzano svelano l’inerzia di Fontana. Palazzo Chigi ha agito… - polisblogit : Conte: 'Tutti i verbali saranno pubblicati, non abbiamo nulla da nascondere' -