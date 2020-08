Calciomercato serie C LIVE: Pistoiese, occhi su Pazzini (Di domenica 9 agosto 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Domenica 9 agosto 08.35 Pistoiese, Pazza idea – Secondo TuttoSport la compagine toscana sta pensando a Giampaolo Pazzini. Venerdì 7 agosto 17.00 Triestina, si avvicina Rizzo – Il centrocampista ormai ex Catania è ad un passo dalla compagine alabardata. A riportarlo è TMW. 13.30 Matelica, piace l’ex Piacenza Franchini – Stando a quanto raccolto da TuttoC.com, il club sta cercando di convincere l’ex biancorosso. 11.00 Vibonese, Ravanelli in corsa per la panchina ... Leggi su calcionews24

Eurosport_IT : Juventus, parola d'ordine 'svecchiamento': ecco i prossimi colpi per la squadra di Pirlo ?? #calciomercato - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Playoff #SerieB ,alle 21 la semifinale di andata #ChievoSpezia LIVE, formazioni ufficiali: Djordjevic contro Nzola https://t.… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Playoff #SerieB ,la semifinale di andata premia il Chievo: 2-0 allo Spezia, Ricci sbaglia un rigore. Martedì il ritorno #Chie… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Playoff #SerieB ,la semifinale di andata premia il Chievo: 2-0 allo Spezia, Ricci sbaglia un rigore. Martedì il ritorno #Chie… - sportli26181512 : Gattuso: 'Pirlo alla Juve? Ora sono c*** suoi!'. VIDEO: Battuta di Rino Gattuso nel post-partita di Barcellona-Napo… -