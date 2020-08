Via libera del Cdm al 'Dl agosto'. Conte: 'Tasse posticipate, incentivi a Sud e lavoro' (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato, salvo intese, il terzo provvedimento del governo per fronteggiare la crisi economica dovuta all'epidemia da coronavirus. Il premier, in conferenza stampa, ha ... Leggi su tg.la7

AzzolinaLucia : Con il via libera al #DecretoAgosto arrivano altri 1,3 mld per la ripartenza di settembre, per spazi, organico e pe… - petergomezblog : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità, de… - Agenzia_Ansa : 'Capisco i giovani che hanno desiderio di #movide ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'è la salute… - politicapolis : #politicasemplice #governo #Conte Approvato 'salvo intese' dal Consiglio dei Ministri il cosiddeto 'decreto Agosto'… - deboramau : RT @AzzolinaLucia: Con il via libera al #DecretoAgosto arrivano altri 1,3 mld per la ripartenza di settembre, per spazi, organico e per gli… -