U.S. Città di Palermo, no del TFN al deferimento di Zamparini: la Procura Federale fa ricorso (Di sabato 8 agosto 2020) Lo scorso 23 luglio il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato la richiesta di deferimento nei confronti di Maurizio Zamparini.Nei giorni scorsi, sono state depositate e rese note le motivazioni alla base della decisione di rigettare la richiesta di deferimento nei confronti dell'ex patron rosanero e di tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel filone scandagliato dagli organi di giustizia sportiva relativamente al fallimento dell'U.S. Città di Palermo (LEGGI QUI I DETTAGLI). Nel dettaglio, secondo quanto illustrato dai giudici del TFN: "... la pur rilevante esposizione debitoria non è stata la causa decisiva che ha condotto la società alla dichiarazione di fallimento".Tuttavia, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', la ... Leggi su mediagol

