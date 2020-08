Sicilia, trovato cadavere di una donna a Caronia: uno degli indumenti è compatibile con quello di Viviana Parisi [AGGIORNAMENTI LIVE] (Di sabato 8 agosto 2020) Almeno un indumento sul corpo di donna ritrovato a Caronia potrebbe corrispondere ad uno dei capi che indossava la dj Viviana Parisi il giorno della scomparsa con il figlio di 4 anni, ma per avere certezze sull’identificazione del cadavere sarà necessario attendere l’esame del dna. La donna trovata morta a Caronia indossa un paio di pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche. Una scarpa era indossata, l’altra è stata trovata vicino al cadavere che giaceva bocconi tra gli alberi di una boscaglia non molto distante dal punto dell’autostrada A20 da cui Viviana si è allontanata.L'articolo Sicilia, trovato ... Leggi su meteoweb.eu

quotidianodirg : Trovato il cadavere di una donna a Caronia, dove è scomparsa Viviana Parisi - kvittoriak : Castel di Lucio non è il paese dove si trova l'Hotel di Fiumara d'arte? E la cognata di Viviana non aveva parlato d… - AnsaSicilia : Trovato corpo di una donna a Caronia. Al momento non possibile stabilire collegamento con dj scomparsa | #ANSA - Nibbionero : @Giordano1977 @Regione_Sicilia Per non parlare delle scuse che hanno trovato per edulcorare le catene a cui ci hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia trovato Caronia, trovato il cadavere di una donna nella boscaglia La Sicilia VICINO AL PORTO

Nel mare di Giardini Naxos, nel Messinese, è stato trovato, intorno alle 11.30, il cadavere di un uomo. Si tratta di Giovanni Coco, 64 anni, ex dirigente del Comune di Taormina. L'uomo, che era accusa ...

Caronia, trovato il cadavere di una donna. Rintracciata un'altra scomparsa

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabili ...

Nel mare di Giardini Naxos, nel Messinese, è stato trovato, intorno alle 11.30, il cadavere di un uomo. Si tratta di Giovanni Coco, 64 anni, ex dirigente del Comune di Taormina. L'uomo, che era accusa ...Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabili ...