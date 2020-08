Quando andrò in pensione: ecco il modo per scoprirlo (Di sabato 8 agosto 2020) Quando andrò in pensione la domanda che ci fanno spesso i nostri lettori a cui non sempre è facile rispondere. Il sistema previdenziale italiano ha numero misure che permettono l’acceso anticipato, tutte con requisiti diversi e alcune di queste sono soggette a proroga annuale. Analizziamo la risposta di un lettore che ha maturato ad oggi 36 anni di contributi, in base la attuali misure inserite nelle pensioni news. Quando andrò in pensione? Buonasera sono F. nato il 11/11/67 lavoro continuativo dal29/12/1984 ad oggi senza nessuna mancanza Quando andrei in pensione? Grazie Lei attualmente ha 53 anni di età e 36 anni di contributi, per accedere ad una misura senza vincolo dell’età anagrafica, deve arrivare ad un minimo di 42 e 10 ... Leggi su notizieora

